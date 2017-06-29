Koyunların çobansız dönmesi acı gerçeği ortaya çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar mahallesinde meydana gelen olayda, koyunları otlatan çoban Şaban A. (29), serinlemek için Zamantı Irmağı’na girdiği öğrenildi. Burada akıntıya kapılan Şaban A., ırmakta kayboldu. Şaban A.’nın otlattığı koyunlar mahalleye tek geri dönünce, mahalle sakinleri durumdan şüphelendi. Irmağın kenarına giden mahalle sakinleri, burada çoban Şaban A.’nın ıslak kıyafetlerini buldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmakta arama yapan Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kısa süre içerisinde Şaban A.’nın cansız bedenine ulaştı. Şaban A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.