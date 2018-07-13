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13 Temmuz 2018 12:39

Kozaklı Belediyesi de ‘TİS’e tamam dedi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kozaklı Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Kozaklı Belediyesi de ‘TİS’e tamam dedi

13 Temmuz 2018 12:39


Kozaklı Belediyesinde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Celalettin Güven, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Şube Sekreteri Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı.


İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler veren Çelik, “İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2018 ila 2020 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Üyelerimizin her yıl ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 15 oranında zam uygulanacaktır. Kozaklı Belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Belediye Başkanı Güven’de sözleşmenin iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunarak işçilerine verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini söyledi.




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