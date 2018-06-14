Kronik hastalığı olanlar bayramda dikkat etmeli

Muzaffer Keklik, “Ramazan ayı boyunca uzun saatler süren açlıktan sonra bayramda aniden kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir” dedi.

Doç Dr. Muzaffer Keklik, yaptığı açıklamada, oruç nedeniyle yavaşlayan metabolizmanın normale dönmesinde belirli bir süre alışma periyoduna ihtiyaç duyduğunu ifade ederek şu görüşlere yer verdi:

“ Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olup çeşitli ilaçlar kullanan hastaların bir kısmı, önermediğimiz halde ramazan ayında oruç tutmak istiyorlar. Keza ülser, reflü gibi mide rahatsızlığı olanlar yanı sıra migren gibi kronik hastalığı olanlar da oruç tutmaktan etkilenebiliyor. İlaçlarını ve diyetlerini ayarlayarak oruç tutabilen hastalarımıza bayram günleri için bazı önerilerimiz olacak. Ramazan ayı boyunca uzun saatler süren açlıktan sonra bayramda aniden kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Oruç nedeniyle yavaşlayan metabolizma, yeniden normal beslenme düzenine dönerken belli bir süre alışma periyoduna gereksinim duyar. Bu nedenle bayram günlerinde ‘az az sık sık’ beslenmeye dikkat edilmeli, sebze ve meyve ağırlıklı hafif gıdalar tercih edilmeli, susadıkça sıvı alınmalıdır. Bayramda hafif bir kahvaltıyla öğüne başlanılmalı, bir anda bol kalorili, aşırı yağlı gıdalar tüketilmemelidir. Hipertansiyon, diyabet ve koroner arter hastalığı olan bireyler özellikle diyetlerine uygun şeklide beslenmelidirler. Mide şikayeti olanlar da azar azar yemeye dikkat etmeli, acı ve baharatlı gıdalardan ve hazmı zor yağlı şerbetli tatlılar ve çikolatadan uzak durmalılar. Ramazan ayının sıcak yaz günlerine gelmesi nedeniyle, kronik hastalığı olanlar yeterli sıvı alımına dikkat etmelidirler. Diyabet hastaları, bayramda şerbetli tatlı yerinde meyve ve sütlü hafif tatlıları tercih etmelidir. Hipertansiyon hastaları da tuzsuz gıdalar almalı, hamur işlerinden uzak durmalıdır. Tüm kronik hastalığı olanlar, mümkün olduğunca fiziksel aktiviteye yönelmeli, uygun spor faaliyetlerini sürdürmelidir. Tempolu yürüyüş çok yararlı bir aktivite olup, vücuttaki kan damarlarının sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Hareketli olmak her birey için önemlidir ve ‘tromboz’ dediğimiz damar tıkanıklığını önler. Bayramda da yürüme mesafesindeki yerleri bu şekilde değerlendirmek faydalı olur. Bu vesileyle hayırlı bayramlar dilerim.”