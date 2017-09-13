Kronik yorgunluk beslenme ile aşılabilir

Kronik Yorgunluk Sendromunun pek çok nedene bağlı olarak gelişebilen, 6 aydan uzun sürebilen ve tekrarlayabilen bir sorun olduğunu belirten Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, "Sendrom, kansızlık, karaciğer ve kalp yetmezlikleri, enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, uzun saatler süren iş temposu, duygu durum değişiklileri uyku bozuklukları, stres ve depresyon hallerinin sonucunda ortaya çıkabilir. Sürekli uyku hali, hiçbir iş yapmama veya yaptıklarından memnun olmama durumu ile kendini gösteren kronik yorgunluk sendromuna; boğaz, kas ve eklem ağrısı, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi tablolar da eşlik edebilir" dedi.

"Yeme bozukluğuna yol açabilir"

Vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkileyen kronik yorgunluğun sonucunda, aşırı yemek yeme istediği ortaya çıktığını belirten Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, kronik yorgunlukla mücadelede düzenli egzersiz yapmak, stres kontrol yöntemlerini öğrenmek ve ağır iş yükünü hafifletmek kadar beslenme alışkanlıkları ve diyetin de önemli olduğuna dikkat çekti. Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, kronik yorgunlukta beslenmeye dair şu önerilerde bulundu:

"Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin. Glisemik indeksi düşük besinleri tercih edin. Pilav, makarna, börek gibi tatlardan mümkün olduğunca uzak durun. Kızartma ve yağlı yiyecekler yerine; buharda, ızgara ve fırında pişirilmiş besinlere yönelin. Haftada 2 ya da 3 kez balık tüketebilirsiniz. Kırmızı et miktarında ölçüyü kaçırmayın. Ara öğünleri atlamayın. Gün içinde yeteri kadar süt ve süt ürünü alımına özen gösterin. Yağlı tohumlardan; ceviz, fındık ve badem tüketin. Hazır gıdalar, paketli ürünler, soslar ve aşırı yağlı besinlerden uzak durun."

Gün içinde kronik yorgunluğu azaltacak bir içecek tarifi de veren Büyükince, "1 limonu dörde bölün, küçük küçük doğranmış 1 yemek kaşığı kadar taze zencefil, 1 tatlı kaşığı kadar da küçük küçük doğranmış taze zerdeçal ve 1 çubuk tarçını 1,5 litre suya ekleyin bu karışımı sabah hazırlayın ve gün içinde bitirmeye gayret edin. Kendinizi yorgun hissettiğiniz her an 1 bardak tüketebilirsiniz" dedi.