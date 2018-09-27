KTB Başkanı Baağlamış: "Tarım sektöründe yapılan indirimleri hayvancılık kısmında da bekliyoruz"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, gübre fiyatlarında yüzde 15'lik indirim yapılacağı kararından sonra duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Tarım sektöründe yapılan indirimleri hayvancılık kısmında da bekliyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çiftçilerin kullandığı kimyevi gübrelerde yüzde 15'lik bir indirim yapılacağı açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulunan KTB Başkanı Recep Bağlamış, aynı indirimleri hayvancılıkta da beklediklerini söyledi. Bağlamış, "Böyle bir indirim düşüncesinde olduğu için bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendileri dolar ve eurodan kaynaklı artış olduğu ve spekülatif artış olduğu düşüncesine girip araştırma yaptılar. Bu artışların yüzde 15 civarında gübreye yansıdığını düşündüler ve hemen akabinde indirime geçeceklerini ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yalnız, çiftçilerin bu dönemde aşırı derecede desteklenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin belkemiği tarım ve hayvancılık. Tarım sektöründe yaptığı indirimleri hayvancılık kısmında da bekliyoruz. İnşallah bu yüzde 15'lik indirimi biraz daha artırmalarını, çiftçi ve hayvancımıza destek vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Damızlık hayvan sayısının artırılmasının önemine değinen Bağlamış; "Biliyorsunuz besilik hayvan ithalatı yapılıyor genel ağırlıkta. Ama bu son 6 ayda devletin almış olduğu önlemler var üretici ile ilgili. Genellikle süt inekçiliği ve üretimi ile ilgili. Bu hayvancılıkla ilgili en önemli önlemlerden biri de besilik hayvan yerine üretime geçecek damızlık hayvan, süt inekçiliği kısmında üreticilerimize devletimizin tam manasıyla destek vermesi gerekiyor. Besicilikten ziyade üretim noktasında ülkemizi teşvik etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Kabul edilen proje hakkında da bilgiler veren Başkan Bağlamış, hububat pazar yerini Ticaret Borsası ve Hububatçılar Kooperatifi olarak bünyelerine kattıklarını söyledi. Başkan Bağlamış konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizden önceki yöneticilerimiz yaklaşık 7 yıldır bu proje üzerine çalışıyorlardı. Biz bayrağı teslim aldığımızda iki büyük projemiz vardı. Bunlardan en önemlisi olan hububat pazarı projemizdi. Elhamdülillah yapılan ihale sonucunda hububat Pazar yerini Ticaret Borsamız ve Hububatçılar Kooperatifi olarak bünyemize kattık. 211 dönümden oluşuyor burası. Biliyorsunuz Türkiye'de Kayseri kabak çekirdeğinde yüzde 74, ay çekirdeğinde ise yüzde 35 üretim kapasitesine sahip. Türkiye'de bu bilinmiyordu. Kayseri ülke genelinde mükemmel derecede üretim sahasına sahip. Bunu özverili hale getirebilmek için projeye başlangıç vermiştik. Kısa sürede de sonuç aldık. İnşallah, onayından ilk 6 ay sürede Kayserimiz yakışır bir şekilde hububat pazarı şeklinde bir proje alacak. İçerisinde Kayseri Ticaret Borsası'nın da binası, lisanslı depoculuk aynı zamanda laboratuar ve satış salonu da mevcut olacak inşallah. Yeni onaylandı, 10. ayın 5.'inde inşallah birinci kısmi ödemeyi yapacağız ve yer bize geçmiş olacak. Yaklaşık 6 ay süreyle de bu projeyi tamamlamayı düşünüyoruz."