KTB Başkanı Bağlamış, “ Amacımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmek”

KTO heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten KTB Başkanı Recep Bağlamış, “ Ömer bey, Kayseri Sanayi Odası Başkanımız Mehmet bey ve bizlerin tek amacı temsil ettiğimiz kurum üyelerine, şehrimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu amaç doğrultusunda birlikte hareket ederek, ortak projeler yapmak, işbirliğini geliştirmek için gayret göstereceğiz. Özellikle bizim ilgi alanımıza giren tarım ve hayvancılık sektörlerini geliştirme adına yapılması gereken çok iş var. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla beraber birçok proje ürettik. Bunları önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağız. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Biz bu şehri seviyoruz ve hizmet etmek istiyoruz.” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’da, Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu üyelerine seçilmelerinden dolayı başarılar dileyerek, “ Kayseri sanayisi, ticareti ve tarım sektörü ile sürekli gelişen bir şehir. Odalarımız ve Borsamız Kayseri için önemli kuruluşlarımız. Recep bey ve ekibi Borsamıza yeni bir soluk katarak hizmetlerine devam edecektir. Buna inancımız tamdır. Bizlerde Ticaret Odası olarak dinamik bir yapıya kavuşan yeni yönetimiz ile çalışmalarımıza hız verdik. Ortak hareket ederek, ekonomik anlamda Kayseri’ye yapacağımız katkı büyük olacaktır ” diye konuştu.

KTB Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan’nın da bulunduğu ziyarette, Başkan Bağlamış, Yönetim Kurulu üyeleri, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve heyeti ile Kayseri ekonomisi üzerine istişarelere bulunuldu.