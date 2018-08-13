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13 Ağustos 2018 12:53

KTB Başkanı Bağlamış, "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz"

Kayseri Ticaret Borsası ( KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, döviz fiyatlarında ki dalgalanmanın ekonomik anlamda Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için yapıldığını, ancak karanlık şer odaklarının asla amacına ulaşamayacağını söyledi.

KTB Başkanı Bağlamış,

13 Ağustos 2018 12:53


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduklarının altını çizen KTB Başkanı Recep Bağlamış, “ ekonomimizde dış kaynaklı bir komplo devreye sokulmak isteniyor. Siyasi olarak diz çöktüremedikleri güzel ülkemizi ve asil Milletimizi döviz silahı ile vurmaya çalışıyorlar. Ama unuttukları birşey var. Türk Milletine kimse zorla ve tehditle birşey yaptıramaz. Bunu ergeç anlayacaklar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz biraz sabırlı olsunlar. Bizlerde iş dünyası olarak devletimizin bekası için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Dövizdeki ani tırmanışın başka bir izahı yoktur. Tamamen dış müdahale olduğu aşikardır. Ancak, Devletimiz bu badireleri atlatacak güçtedir” dedi.




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