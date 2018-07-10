KTB Başkanı Recep Bağlamış, yeni hükümet sisteminin ülkemizde güven ve istikrarı arttıracağını ifade ederek, " Açıklanan yeni kabinemizdeki isimler, önümüzdeki dönemde devletimiz için canla başla çalışacak icracı isimlerden oluşmuş bir kadro. Özellikle iş dünyamızdan isimlerin kabinede olması bizim açımızdan son derece önemlidir. Yeni Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın TOBB camiamızdan bir isim olması da bizi ziyadesiyle memnun etti. İş dünyamızın temsiliyeti, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacaktır. İş Dünyası olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ve çok değerli isimlerin yer aldığı yeni kabinesiyle Türkiye’nin yeni bir sıçrama gerçekleştireceğini ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda, yeni hükümetimizi kutluyor ve başarılar diliyoruz" dedi.