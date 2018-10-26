KTB Başkanı Bağlamış, “Cumhuriyetimizin 95. yılını gururla kutluyoruz"

Yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Recep Bağlamış, yaptığı açıklamada, “Tarihimiz, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş şanlı zaferlerle doludur. Milletimiz bunun en güzel örneğini yaklaşık bir asır öncesinde kendisine esaret zinciri vurmak isteyen güçlere karşı göstermiş, yeni kurduğu Türk Devletini Cumhuriyetle taçlandırmıştır” dedi.

Başkan Bağlamış, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Ecdadımızın bizlere ve gelecek nesillere bıraktığı bu kıymetli mirası koruma ve yüceltme konusunda milletimizin her bir ferdi aynı inancı ve sorumluğu benliğinde taşımakta, ülkemizi el birliği ile geleceğe taşıma noktasındaki gayretini sürdürmektedir. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Kayserili hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.”