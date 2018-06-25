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25 Haziran 2018 11:39

KTB Başkanı Bağlamış: "Sonuçlar milletimize hayırlar getirsin"

Kayseri Ticaret Borsası ( KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 24 Haziran Genel seçimleri sonrasında oluşan tablonun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

KTB Başkanı Bağlamış:

25 Haziran 2018 11:39


KTB Başkanı Recep Bağlamış yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasıyla Türkiye, 1923’ten beri uygulanan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçmiş oldu. Yeni sistemle birlikte yürütmenin başı artık cumhurbaşkanı olacak. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, daha önce olduğu gibi, bundan sonrada ülkemiz ve milletimiz için durmadan çalışacaktır. Bizler de ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Milletvekili seçimleri ile TBMM’de tablonun değiştiğine dikkat çeken Başkan Bağlamış, " Meclise giren partilerimizden beklentimiz, seçimler öncesinde tarım ve hayvancılık alanında verdikleri vaatleri yerine getirmeleridir. Bizler bu vaatlerin takipçisi olacağız. 24 Haziran seçimleri bitti. Bundan sonra birlik ve beraberlik içinde müreffeh ülkeler seviyesine çıkmak için çalışmalıyız. Seçimlerin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.




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