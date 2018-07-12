KTB Başkanı Bağlamış: "Türk milletine kimse boyun eğdiremez"

Türkiye’nin 15 Temmuz’da büyük bir badire atlattığını aktaran KTB Başkanı Bağlamış, "15 Temmuz’u hepimiz yaşadık. Bu büyük milleti oyuna getiren hainler o gece milletimize kurşun sıktılar. Ama onlar, bu ülkenin tek sahibinin Türk Milleti olduğunu unuttular. Bu vatanın sahipleri 15 Temmuz darbe girişimi gecesi devletinin yanında duranlardır. İman dolu göğüslerini kurşuna siper eden vatan evlatlarıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü karalılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk Milletine şükranlarımızı arz ediyor, 15 Temmuz ve vatanı için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık dileyerek hepsini ayrı ayrı minnetle anıyoruz" diye konuştu.

FETÖ/PDY terör örgütlerinin organize ettiği bu kanlı saldırını şanlı Türk milletinin güçlü iradesiyle bertaraf edildiğini, eli kanlı FETÖ teröristlerinin hain emellerine ulaşamadığını aktaran Bağlamış, “15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah, bir daha hainlere asla fırsat vermesin. Türk Millet,ne kimse boyun eğdiremez” dedi.