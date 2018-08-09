Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, hayvanların canlı kilogram fiyatlarının 22 TL civarında olduğunu ifade ederek, "Buradan özellikle üretici kardeşlerimizden istirhamımız, kurbanlık kesilmeyen hayvanları satışa sunmasınlar" diye konuştu.

Bağlamış, vatandaşların yerli üreticilere destek vermelerini isteyerek şunları söyledi:

"Kurbanlık alan vatandaşlarımızın ise özellikle yerli üreticilerimize destek amaçlı yerli malları tercih etmelerini istiyoruz. Belediyelerimizin 3 noktada büyük hayvan pazarları vardır. Kayseri Ticaret Borsasının Karpuzatan bölgesindeki hayvan pazarı kurban satış noktasıdır, Kocasinan Belediyesinin Oymaağaç’ta hayvan pazarı vardır ve Melikgazi Belediyesinin Beyazşehir’de hayvan pazarı vardır. Kesim hizmetiyle ilgili Karpuzatan’da Ticaret Borsası’nda satılan hayvan pazarında kesim hizmeti alabilirler. Diğer 2 hayvan satış noktasında da belediyelerimizin kurban kesim hizmeti verdiği noktalar var.

Vatandaşlarımız öncelikle satın aldığı mallarda küpe var mı yok mu onu kontrol etmesi lazım ve sağlık belgelerini sormaları lazım. Kurbanlık vasfını taşıyan kriterler var. Bu kriterlere özellikle dikkat etsinler. Problem yaşarlarsa, tarım müdürlüğü bu noktada hizmet vermektedir. Bir telefonla hizmet vatandaşlarımızın ayağına geliyor. "