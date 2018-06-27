KTB eğitim seminerlerine hız verdi

İletişim uzmanı Şehnaz Dereli tarafından verilen eğitime, KTB Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan ve meclis üyeleri büyük ilgi gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Recep Bağlamış, borsa olarak eğitim seminerlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “İlk olarak meclis üyelerimiz için seminer düzenlendi. Bundan sonraki eğitimlerimizde üyelerimize yönelik olacak ve artarak devam edecek. Üyelerimizin beklentileri doğrultusunda onların günlük hayatta ve ticari faaliyetlerinde faydalanabilecekleri, her biri alanlarında uzman olan kişiler tarafından bir çok eğitim düzenleyeceğiz. Borsa olarak çağın gerektiği koşullara üyelerimizin en iyi şekilde hazırlanması için gayret gösteriyoruz” dedi.