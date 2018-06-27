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27 Haziran 2018 12:44

KTB eğitim seminerlerine hız verdi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) eğitim seminerleri kapsamında meclis üyelerine yönelik, ’Liderlik ve kurumsal iletişim’ konulu seminer düzenlendi.

KTB eğitim seminerlerine hız verdi

27 Haziran 2018 12:44


İletişim uzmanı Şehnaz Dereli tarafından verilen eğitime, KTB Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan ve meclis üyeleri büyük ilgi gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Recep Bağlamış, borsa olarak eğitim seminerlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “İlk olarak meclis üyelerimiz için seminer düzenlendi. Bundan sonraki eğitimlerimizde üyelerimize yönelik olacak ve artarak devam edecek. Üyelerimizin beklentileri doğrultusunda onların günlük hayatta ve ticari faaliyetlerinde faydalanabilecekleri, her biri alanlarında uzman olan kişiler tarafından bir çok eğitim düzenleyeceğiz. Borsa olarak çağın gerektiği koşullara üyelerimizin en iyi şekilde hazırlanması için gayret gösteriyoruz” dedi.




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