KTB Hububat Ticaret Merkezi'nin arsa işi tamamladı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB)'nın en büyük projelerinden birisi olan Hububat Ticaret Merkezinin arsa işi tamamlandı.

Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Hububat Ticaret Merkezi Projesinin arsası için TOKİ'de ihaleye katıldıklarını ifade eden KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “ Yapılan ihaleyi kazandık ve arsamızı almış olduk. Artık kolları sıvayıp Kayseri'ye yakışan bir Hububat Ticaret Merkezi yapacağız” dedi.

Oruç Reis Mahallesi kurulacak olan Hububat Ticaret Merkezi ile ilgili bilgi veren Başkan Bağlamış, "Bizim için en önemli şey arsa konusuydu onu da çok şükür hallettik. Gerekli yasal prosedürleri tamamladıktan sonra hemen inşaata başlamayı planlıyoruz. Yapacağımız merkez, Kayseri'nin var olan ticaret hayatına canlılık getirecektir. Bu merkez sayesinde üreticilerimizi de korumuş olacağız. Çünkü ürünlerini değerinde satma imkânı bulacaklar. Merkez de buğday, arpa, bakliyat, kabak çekirdeği ve ayçiçeği işi ile uğraşan işletmeler yer alacak. Bu merkez sadece Kayseri değil, çevre illerdeki hububat tüccarlarımıza hitap edecektir” dedi.

Elektronik satış salonu, laboratuarı, tüccar ofisleri, depoları ve sosyal alanlarıyla ihtiyaç duyulan birçok özelliği bünyesinde barındıracak merkezin yaklaşık 200 bin metrekare alana kurulacağını söyleyen Başkan Recep Bağlamış, “ Teknolojik olarak donatılacak olan Hububat Ticaret Merkezinde üreticilerimiz getirdikleri ürünün anında analizini yaptırabilecekleler akredite laboratuvarlar bulunacak. Burada analizi yapılan ürünlerin sonuçları büyük dijital ekranlarla satış salonlarına aktarılacak. Burada analizi yapılmış, güvenilirliği test edilmiş ürünler, alıcılar tarafından gönül rahatlığı ile satın alınabilecek. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin özellikleri, miktarları ve fiyatları anlık olarak dijital ekranlarda ve web sitesinde yer alacak” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisi olarak her zaman üyelerin menfaati için çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Bağlamış, “ Göreve gelir gelmez yeni projeler geliştirdik ve bunları teker teker uygulamaya koyacağız. Amacımız, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyan çalışmalar yaparak, onlara bizim yetki alanımıza giren konularda destek olmak. Bu anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu projemizin bu aşamalara gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

TOKİ tarafından düzenlenen arsa ihalesine KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın yanı sıra, Başkan Yardımcıları Mehmet İştahlı, Bekir Çizmeli, Yönetim Kurulu üyeleri Yunus Karaca ve İsa Yürdem'de hazır bulundu.