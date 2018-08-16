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16 Ağustos 2018 15:35

KTB Yönetimi Huzurevindeki Yaşlıları Ziyaret Etti

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

KTB Yönetimi Huzurevindeki Yaşlıları Ziyaret Etti

16 Ağustos 2018 15:35


Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden KTB Yönetim Kurulu üyeleri, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri Huzurevi sakinlerine verirken, yaklaşan Kurban Bayramlarını da tebrik ettiler.


KTB Başkanı Bağlamış, toplumumuzda geçmiş ve gelecek arasında köprü olan yaşlıların baş tacı olduğunu ifade ederek, “ Türk örf ve adetlerimize göre büyüğe hürmet gerekir. Aynı zamanda geçmişimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynayan yaşlılarımızı ihmal etmememiz, hal be hatırlarını sormamız lazım. Bu bizim onlara karşı bir minnet borcumuzdur. Bizlerde fırsat buldukça Huzurevini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Belediyemizin sağladığı imkânlarla rahat bir ortam var. Burada kalan yaşlılarımıza bundan sonrada elimizden geldiği kadar destek olmaya ve ziyaretlerine gelmeye devam edeceğiz” dedi.


Huzurevi yetkilileri ile de görüşen KTB yönetimi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Recep Bağlamış ve ekibi getirdikleri hediyeleri de dağıttılar.




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