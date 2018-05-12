KTB’den Başkan Gülsoy’a ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “ Şehrimiz, bir ticaret şehri olduğu kadar son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde ülke ve hatta dünya çapında bir ticaret ve sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu potansiyelimizi ve kapasitemizi de göz önünde bulundurarak daha fazla girişim, katma değeri daha yüksek üretim, daha fazla yatırım ve istihdam gibi hedeflere odaklanmalıyız. Bu yolda çalışırken de odalar ve borsalar olarak ticaretin gelişmesi için el birliği içerisinde çalışmalıyız” diye konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise, “Borsamız ve Odalarımızla birlikte önce üyelerimizin, sonra da şehrimiz ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçimlerde üyelerin büyük teveccühüyle göreve gelen Başkan Ömer Gülsoy ve ekibine hayırlı olsun diyor, yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum” dedi.