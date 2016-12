Kayseri Ticaret Odası (KTO) Aralık ayı Meclis Toplantısı’nde konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesi için toplumun her kesimine olduğu gibi bizlere de büyük görevler düşmektedir" dedi.

KTO Aralık ayı Meclis Toplantısı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından meclisin açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, hiçbir terör örgütünün birlik ve beraberliklerini bozamayacağını söyledi. Gülsoy, "10 Aralık’ta İstanbul’da, arkasından da Kayseri’de olan hain ve kalleş saldırılar neticesinde şehit düşen tüm vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Ülkemizde oynanan bu sinsi oyunlar ile birliğimizi ve dirliğimizi bozmak istediler. Gayelerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Bu terör örgütlerini ister DEAŞ ister IŞİD ister PKK ister FETÖ isterse bunların iş birlikçileri olan her kim varsa hepsini şiddetle lanetliyoruz. Devletimiz bunların hepsinin hakkından gelecek güçtedir. Hepsi de tarihin tozlu sayfalarına gömülecek ve hak ettikleri cezayı alacaklarından hiçbir kuşkumuz yoktur. 2016 yılı gerçekten zor geçti. Ülkemiz ve bizler için zor bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.

Mecliste konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, "Geçtiğimiz hafta Erciyes Üniversitesi önünde meydana gelen bombalı terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu menfur saldırıda yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı yapan hainleri, iç ve dış destekçilerini kınıyor ve lanetliyorum. Tarihimizi incelediğimizde, bu tür hain saldırıların zaman zaman ülkemiz ve milletimize yapıldığını görmekteyiz. Ancak her seferinde birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut ve tek yürek olarak bunların üstesinden geldiğimiz bir gerçektir. Bu seferde ve bundan sonra olabilecek bu tür hain saldırılarda da yine birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizi işgal planı olarak tasarlanan 15 Temmuz hain darbe girişimi asil milletimiz tarafından engellenmiştir. Bu durumun ardından, içerdeki ve dışardaki düşmanlarımız kirli emellerine ulaşmak için her türlü yolu denemeye devam etmektedirler. Gerek ekonomik baskı gerekse de terör saldırıları ile Türkiye kaos ortamına sürüklenmeye çalışılmaktadır. Millet olarak bu saldırılar karşısında bir ve beraber olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu seferberlik çağırısı bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. Bu yüce milletin her bir ferdi elinden ne geliyorsa bu seferberliğe katkı sağlamalıdır" dedi.

Hiçyılmaz, "Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesi için toplumun her kesimine olduğu gibi bizlere de büyük görevler düşmektedir. İş dünyası temsilcileri olarak bizler, yeni yatırımlarla daha çok üreterek daha çok istihdam sağlayarak, daha çok ihracat yaparak terörün karşısında durmalıyız. Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip çıkmalıyız. Asil Türk milletinin üyesi olan bizler, iş dünyası olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Ülkemizin kalkınması ve dünyadaki hak ettiği yere ulaşması için ekonomik seferberlik bilinci ile hareket etmemiz gerektiğini özellikle bir sefer daha belirtmek istiyorum. İşsizliğin azalması, yatırım imkanlarının geliştirilmesi için hükümetimiz önemli adımlar atmaktadır. KOSGEB kredi desteği ve TOBB’un önderliğinde Oda ve borsaların da içinde yer aldığı Nefes Kredisi desteği bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Ekonomik ve sosyal alanlarda zor bir süreçten geçilmektedir. Bu süreçte, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zorlukları el birliği ile aşacak ve inşallah büyük Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız. Odamızın 2016 yılı içinde yapmış olduğu faaliyetlere baktığımızda başarılı bir yıl geçirdiğimizi gururla ve mutlulukla söylemek isterim. 2016 yılı bizler için oldukça hareketli geçti. Özellikle üyelerimize kaliteli hizmeti sunacağımız yeni binamızın yapım işi için büyük bir enerji sarf ettik. Kalkınmada öncü ve örnek olan Kayseri, şimdiye kadar yapmış olduğu atılımlarla, Türkiye’de model olarak gösterilen şehirler arasında yerini almış ve marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ticaret denince ilk akla gelen il olan Kayseri’nin tüccarına yakışır bir hizmet binası yapımı için çaba gösterilmiştir. Diğer odalara hem fiziki şartlar itibariyle hem de inşaat yapılırken takip edilen prosedürler itibari ile örnek olunmuştur. Odalar bizi ziyaret ederek izlediğimiz yol hakkında bilgi almışladır. Yaptıkları icraat ile örnek alınan bir oda haline gelmiş olmamızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Üyelerimize en iyi hizmeti vermek, onlara layık olmak ve onları en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 2013 Mayısından bu yana kısa bir süre geçmiş olmasına ve çok sıkıntılı süreçler yaşamamıza rağmen, çok önemli işleri yaptığımız kanaatindeyiz. Yeni binamız, TOBB bünyesinde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılar için de önemli bir merkez haline gelecektir. Ankara’nın doğusunda çevre odaların katılımı ile gerçekleştirilecek bölgesel toplantılar yeni binamızda yapılabilecektir. Bu bakış açısıyla odamız, Kayseri’yi iş dünyasının İç Anadolu’daki yeni buluşma merkezi haline getirecektir. Yeni hizmet binası inşaatımızın her aşamasında katkı sağlayan yönetim kurulu üyelerimize, organ üyelerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ocak ayı içinde yeni hizmet binamızda üyelerimize hizmet vermeye başlayacağımızı da belirtmek istiyorum. Konferans salonu ve restoranı kapsayan sosyal bölümün ise iç tefrişat işlerinin Mart ayında tamamlanması planlanmıştır. Allah kısmet ederse mart ayı meclis toplantımızı yeni binamızda yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her ne kadar dağıtılan kitapçıkta daha geniş şekilde bahsediliyorsa da; 2016 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz diğer hizmetlerimize kısaca değinmek istiyorum. Üyelerimizin kendi sektörlerinin sorunlarını tartışıp, belirlenen sorunlara çözüm üretebilmeleri için, Meslek Komitesi, genişletilmiş Meslek Komitesi, ortak meslek komitesi toplantılarına önem verilmiştir. 2016 yılı içerisinde 40 meslek komitesi ile 455 toplantı gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı içerisinde yapılan bu toplantılara 5 bin 600 civarında üyemiz davet edilmiş, 755 adet sektörel karar gündeme alınmıştır. Belirlenen sorun ve taleplerin çözümü için TOBB başta olmak üzere yerel yönetimler, kamu kurumları ve hükümet nezdinde 451 girişim yapılarak, bu girişimlerin takipçisi olunmuş ve 316 girişimden sonuç alınmıştır. Kayseri Ticaret Odası 120. Onur Yılı Töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiş, Kayseri’ye katkı sağlayan üyelerimiz bu törende ödüllendirilmiştir. Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantıları, Çek Kanunu, Tüketici Kanunu, İŞKUR Destekleri, KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantıları gibi tüccarımızı ilgilendiren konularda toplantılar düzenlenmiştir. Yeni üye bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. D8 toplantısı, Türk-Arap Odası çalışmaları, karşılıklı oda ziyaretleri ve değerlendirme çalışmaları 2016 yılı içinde yapılan çalışmaların bir kısmını oluşturmuştur. Fuar katılımına yönelik bu yıl da desteklerimiz sürmüştür. Müracaat eden üyelerimize ulaşım harcaması desteği verilmiştir. Karma Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kurulma çalışmaları yapılmış ve bu konuda talepler toplanmıştır. 1000’e yakın başvurunun alındığı kooperatif için çalışmalar devam etmektedir. 2016 yılında eğitim faaliyetleri aralıksız sürmüştür. Girişimcilik, dış ticaret eğitimleri başta olmak üzere e-eğitim çalışmaları devam etmiştir. Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine büyük önem verilmiş ve destek sağlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri, e-bülten, SMS, billboard yayını gibi hizmetlerle üyelerimizi bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürmüştür. TOBB Akreditasyon Kurulu’nun yaptığı denetim sonucunda başarımız onaylanmıştır. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sık sık bahsettiği gibi beş yıldızlı hizmet veren bir oda konumunu, yapılan denetim sonucunda taçlandırdık ve aldığımız puan itibariyle A sınıfı hizmet veren oda olduk. 2016 yılı, odamızın ilkleri gerçekleştirdiği yıl olmuştur. Odamız, yapılan denetimler sonucunda TOBB bünyesindeki ticaret odaları arasında ilk ve tek, ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi sahibi olan oda olmuştur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, yeni TS EN ISO 9001:2015’e göre yapılandırılmıştır. TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgesini de TS ISO 10002:2014’e yükseltilmiştir. Coğrafi ürünlerde QR kodu uygulamasına ilk kez odamız tarafından geçilmiştir. Pastırma, sucuk ve mantı üreten ve bu sisteme dahil olan firmalara 100 binin üzerinde QR kodu verilmiştir. Uygulama bu kodu kullanan firmaların “güvenli” olduklarının bir işareti olarak kullanılmaktadır. Netice itibariyle, 2016 yılında Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak, üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız sürmüştür. 2016 yılı faaliyetlerimizi gerçekleştirirken her zaman olduğu gibi tasarrufa büyük önem verilmiştir. 2016 yılı Gelir ve Gider Bütçemiz 11 milyon 500 bin Türk Lirası olarak hedeflenmiştir. 2016 Sonu itibarıyla muhtemel gerçekleşme; Gelir; 11 milyon 553 bin 645 Türk Lirası, Gider; 6 milyon 365 bin 452 Türk Lirası olarak öngörülmektedir. 2016 yılı 5 milyon 200 bin liralık olumlu bir farkla geçilmiştir. 2016 yılı bütçesinin yüzde 45’i kadar önemli bir bölümü tasarruf edilmiştir. Bu anlayış ile hazırlanan 2017 yılı bütçemizin tahmini rakamı ise 12,5 milyon TL’dir. 2016 yılı faaliyetlerimizin üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bir kez daha vurgulamak isterim. 2017 yılında da aynı anlayış ile üye odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Odamız faaliyetlerine katılım ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bütçe konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2017 yılının, ekonomik ve sosyal bakımdan iyi geçmesini temenni ediyorum. Ülkemizin terörden arındığı, komşu ülkelerdeki karışıklıkların bittiği bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu ve bol kazançlı bir yıl geçirmenizi temenni ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum."