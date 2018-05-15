KTO Başkanı Gülsoy: "Ramazan af, mağfiret ve bereket ayıdır"

Mesajında Ramazan ayının içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini bulunduran bir ay olduğunu hatırlatan Gülsoy, “Ramazan ayı, toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket ayıdır” dedi.

Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayı iyilik ayıdır. Dileriz, bu mübarek ay, nefsimizle birlikte ruhumuzu da terbiye etmeye, sağlıklı olmak kadar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in güzel ahlakına sahip olmaya da vesile olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan ayının milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisiyle, üyelerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizle birlikte Türk ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum.”

Gülsoy’dan Kudüs katliamına tepki

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy mesajında ayrıca, Amerikan Büyükelçiliği Kudüs’e taşınması esnasında, Gazze’de gösteri yapan 58 sivilin İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770 silahsız sivil Filistinli göstericinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı da şiddetle kınadı. Şiddetin durması ve kardeş Filistin halkının korunması için uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi ve uluslararası meşru kararlar doğrultusunda haklarını talep eden Filistin halkına yapılan zulmün bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyen Gülsoy, hain saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.