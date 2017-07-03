Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 12:16

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: “Her icraatımızın odağına üyelerimizi koyduk”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Her icraatımızın odağına üyelerimizi koyduk” dedi.

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: “Her icraatımızın odağına üyelerimizi koyduk”

03 Temmuz 2017 12:16


KTO ile bir banka arasında oda üyelerine yönelik bankacılık avantajlarına ilişkin protokol töreni gerçekleştirildi. Oda binasında düzenlenen protokol töreninde konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Üyelerimizin finans ihtiyaçlarının karşılanması ve bankacılık hizmetlerinden daha az maliyetli yararlanmaları bakımından çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımız kapsamında üyelerimiz için bankacılık işlemlerine ilişkin bir protokol düzenledik. Bu protokol ile üyelerimiz, protokol imzaladığımız banka ile ticari işletme kart ve işletme post ayrıcalıklarından yararlanabileceklerdir. Bu 2 ürünü kullanan üyelerimiz satın almalarında ekstra avantaj elde edebilecek ve ödemelerinde de kolaylıklar sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.


Yaptıkları her icraatın odağına üyeleri koyduklarını kaydeden Başkan Hiçyılmaz, “4 yılı geçkin süredir yönetiminde bulunuyoruz ve bu süre içerisinde buna benzer diğer bankalarla da zaman zaman protokoller imzaladık. Biz göreve geldiğimizden beri üyelerimize yönelik ve yaptığımız her icraatın odağına üyelerimizi koyarak, onların daha fazla istifade edebilecekleri ortamları elde edebilmek bakımından bu tür faaliyetler içerisinde bulunuyoruz. Bugün de yaptığımız bu protokol ile üyelerimizin daha çok istifade edebilmeleri, ödemelerini yaparken hem kolaylık edebilmeleri hem de avantaj sağlayabilmeleri bakımından böyle bir protokol imzalıyoruz. Bizim yönetim olarak burada bulunuş sebebimiz zaten budur. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek ve onların azami şekilde odadan istifade etmelerini sağlamaktır” diye konuştu.


Konuşmanın ardından protokol imzalandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!