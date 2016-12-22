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22 Aralık 2016 15:28

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

22 Aralık 2016 15:28

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ’İş Başı Eğitim Programı Semineri’ öncesinde yaptığı konuşmada, "İşsizlik, mücadele edilmesi gereken en önemli sorundur." dedi.
KTO üyelerine yönelik olarak ’İş Başı Eğitim Programı Semineri’ düzenlendi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası olarak faaliyetlerinin ağırlığını üyelerine veren bir çalışma anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimiz, birçok meslek komitesinde bir araya gelmiş bulunmaktadır. Meslek komitelerimiz kapsamında yaptığımız toplantılarda sadece o meslek grubuyla alakalı sıkıntıları değil, aynı zamanda meslek komitelerimizden gelen talepleri de değerlendiriyoruz ve bugün olduğu gibi üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda programlar düzenliyoruz. Bu kapsamda üyelerimizden gelen her türlü eğitim ve bilgilendirme toplantısı taleplerini karşılamaya büyük gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
İşsizlikle mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Hiçyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"İşsizlik bir ülkenin başında ki en büyük sorunlardan biri olarak nitelendirebilir. İşsizlik sorunu, ülkelerin diğer ekonomik faaliyetlerini ve sosyal yaşamlarını etkisi altına almaktadır. Son aylarda yüzde 11’ler civarına yükselen işsizlik oranı toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konuma gelmiştir. Bu nedenle işsizlik, mücadele edilmesi gereken en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır."



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