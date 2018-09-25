KTO Eylül ayı Meclis Toplantısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte hükümet ve iş adamları elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizim de iş dünyası olarak üzerimize düşen moralimizi bozmadan azimle ve sabırla çalışarak üretmeye ve satmaya, yeni pazarlar bulmaya gayret göstermektir. Bu saldırıların neticesinde olan sıkıntılarımızı hep birlikte aşacağız. Biz Türk milletiyiz. Bizim için önemli olan çalışmamız ve iş dünyası olarak devletimize güvendir. Allah birbirimize olan güvenimizi kaybettirmesin” dedi.

Güven unsurunun olmasıyla beraber dövizdeki dalgalanmalar daraldı

Toplantıda konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da, “Bundan sonraki dönemde 75 milyar TL'lik bir tasarrufla Türkiye bütçe dengesiyle beraber bunu sağlamış olacak. Bildiğim kadarıyla bütçenin şuan 50 milyar TL bir açığı var. Bu açığı inşallah bu bütçe dengesiyle birlikte 2018 yılında önemli bir şekilde ortaya çıkacak. Faiz dışı fazlayla ilgili hükümetin aldığı kararlılık faiz dışı fazlalığı beraberinde getirecek. Güven unsurunun hasıl olmasıyla birlikte döviz piyasasında ki dalgalanmaların boyu biraz daha daralmaya başladı. Bizim güvenimiz tam olarak hasıl olduğu zaman günlük yüzde 1'e yakın dalgalanmaya geçildiği takdirde bu süreci daha hızlı bir şekilde atlatmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Hiçbir olumsuzluk durmadan devam etmez

İş adamlarına seslenen Elitaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Hiçbir olumsuzluk durmadan devam edecek değildir. Burada moral ve motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkarıp istikrar yolunda adım attığımız takdirde bir ve beraber olmak için, birbirimizi eleştirmek için değil, aynı geminin yolcuları olduğumuzu düşünerek, nasıl yol gideriz diye hesap yapmamız lazım. Sivil toplum örgütleri, siyasiler, kamu kurum kuruluşları ve toplumun kanaat önderleriyle bir araya gelerek bu sorunun çözümü için elimizden gelen gayreti göstermek bizim vebalimizdir, boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.