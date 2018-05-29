KTO Emlak Komitesi Üyeleri Melikgazi Belediyesini ziyaret etti

Kayseri Ticaret Odası, Emlak Komitesi Başkanı Hasan Köksal, Melikgazi Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine, emlak alım satımından belediye işlemlerine yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Kayseri Ticaret Odası adına teşekkür ettiğini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetimi ile Meslek Komiteleri ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyor. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. Kayseri Ticaret Odası, Emlak Komitesi heyeti olarak yapılan bu ziyaret bizim için önemlidir. Çünkü Melikgazi Belediyesi TÜİK verilerine göre emlak alım satımı en çok yapılan ve ülke genelinde ilk 10 ‘da olan bir ilçedir. Bu da belediyenin imar planlamasının alt yapısı ile gerçekleştirmesinin bir başka ifadesidir. Yani mahalleler birer prestij ve yaşama alanıdır. Talep edilmektedir. Emlak ticaretinde belediyemiz uygulamış olduğu bürokratik işlemler tamamen bilgisayar üzerindendir. Bu da referans gösterilmekte ve iş zamanı azaltmaktadır” dedi.

Ticaret Odası, Emlak Komitesi Başkanı Hasan Köksal, Meclis Üyelerinden gerçekleştirilen çalışmalar ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası, Emlak Komitesi Başkanı Hasan Köksal ile Meclis Üyelerini Melikgazi Belediyesi İletişim merkezi gezdirerek bilgiler verdi.