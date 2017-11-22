KTO ‘İş Mahkemeleri Kanunu’ semineri düzenleyecek

Seminer programına ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, işçi ve işveren anlaşmazlıklarının çözümü noktasında, oda olarak üyeleri adına TOBB ve Adalet Bakanlığı nezdinde talep ettikleri yasal değişikliklerin gerçekleştiğini belirtti. Yeni yasanın daha iyi anlaşılması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirten Başkan Hiçyılmaz, 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 16:00’da gerçekleştirecekleri seminer ile oda üyelerinin bilgilendirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Seminer programında Kayseri Ticaret Odası Hukuk Danışmanlarından Avukat Can Yılmaz’ın, ‘İş Mahkemeleri Kanunu’ hakkında detaylı bilgilendirme yapacağını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, oda üyelerini bu önemli toplantıya davet etti.