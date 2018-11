KTO Meclisi'nden Başkan Çelik'e destek

İş adamları, esnaflar, ziraat odaları, tarım ve hayvancılıkla ilgili birliklerin destek açıklamaları yaptığı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e bir destek de Ticaret Odası Meclisi'nden geldi. Başkanlık Divanı ile birlikte Başkan Çelik'i ziyaret eden KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, “Her zaman destekçiniziz ve yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile Meclis Başkanlık Divanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik, yönetim kademelerindeki yeni jenerasyondan önemli çalışmalar beklediklerini belirtti. Elektronik ticaret konusuna önem verdiğini ifade ederek bu konuyu mümkün olduğunca sık gündeme getirdiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Bu konuda ticaret erbabımıza yol göstermemiz lazım. Ticaret erbabımızı önümüzdeki yüzyıla hazırlamak için çalışma yapılması gerekiyor” diye konuştu.

MECLİS BAŞKANI ARSLAN: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Cengiz Hakan Arslan da konuşmasında Ticaret Odası olarak Başkan Mustafa Çelik'in desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade ederek, “Bundan sonra da tecrübelerinizden, fikirlerinizde yararlanmak isteriz. Allah birlikteliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi. Başkan Çelik'in her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Arslan, Başkan Çelik'e projeleri ve çalışmaları için teşekkür ederek her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını kaydetti.