KTO Üyesi 14 Firma İSO İlk 500’de

Listede 14 KTO üyesi firma yer aldı.

İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “ Şirketlerimiz kendilerine daha çok üretimi, satışı, yatırımı, ihracatı, istihdamı ve nihayetinde daha çok büyümeyi hedef olarak koymalı. Bir yandan da en büyük şirketler listesine girmeyi bir üst hedef olarak belirlemeli. İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri’den 16 firmamız listeye girdi. Kayseri Ticaret Odası üyesi 14 firmamızın da bu listede yer alması bizleri onurlandırdı.

Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Kayserimiz artık sadece kendi yağında kavrulan bir şehir değil. Şirketlerinin, müteşebbislerinin kapasitesi ve kalitesiyle bu listeye daha fazla şirket girdirecek bir sanayi ve ticaret şehri. Buradan hareketle, Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız.

Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. ISO 500 listesinde yer alan KTO üyesi Hes Hacılar A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Hasçelik Kablo A.Ş., Merkez Çelik A.Ş., Yataş Yatak A.Ş., Orta Anadolu A.Ş., Boyçelik Metal A.Ş., Erbosan A.Ş., İstikbal Mobilya A.Ş., Sersim Dayanıklı Tüketim Kollektif Şirketi., Femaş Metal A.Ş., İpek Mobilya A.Ş., Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. firmalarını da tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Sıra 2017 2016 Kuruluşlar Üretimden Satışlar (Net) (TL)

1 82 80 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 1.575.100.454

2 99 - Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 1.277.149.733

3 144 123 Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 991.533.073

4 163 183 Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. 885.401.876

5 200 190 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 766.628.642

6 209 196 Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. 749.774.751

7 210 285 Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 748.972.640

8 279 332 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 567.494.286

9 310 230 Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. 509.368.479

10 323 364 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. 495.063.072

11 326 402 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. 488.780.382

12 392 425 ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. 399.788.094

13 395 392 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 396.376.288

14 405 427 Sersim Day.Tük.Malları San. ve Tic. Koll. Şti.

İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu 390.056.715

15 432 494 Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. 367.548.727

16 452 466 Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. 350.173.726

17 453 - - -

18 491 - İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. 316.401.189