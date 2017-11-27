Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 15:14

KTO Yeni Hizmet Binası, Sign Of The City Awards 2017 finalinde ödül alacak

Kayseri Ticaret Odasının, TOBB camiası başta olmak üzere tüm Türkiye’ye örnek olan yeni hizmet binası, Sign Of The City Awards 2017’nin yarın akşam yapılacak final töreninde ödül alacak.

KTO Yeni Hizmet Binası, Sign Of The City Awards 2017 finalinde ödül alacak

27 Kasım 2017 15:14


İstanbul Hilton Bomonti’de saat 20,00’de gerçekleştirilecek ödül törenine Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz katılacak.


Sign Of The City Awards 2017 jürisi tarafından yapılan ön seçimde “Kent ve Mimarlık Kategorisi Tamamlanmış Projeler” başlığında finalist olan Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası, “En İyi Mimari Tasarım” dalında ödül alacak.


Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yeni Hizmet Binası’nın Sign Of The City Awards 2017’de finale kalmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.


BaşkanHiçyılmaz, “Ulusal çapta düzenlenen ve çok sayıda eserin yer aldığı Sign Of The City Awards 2017’ye katılmış olmak bizler için onur vericidir. Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası, bu yarışmada finale kalarak adından söz ettirmeyi başarmıştır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
  • Cuma
    Sisli
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç