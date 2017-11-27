İstanbul Hilton Bomonti’de saat 20,00’de gerçekleştirilecek ödül törenine Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz katılacak.

Sign Of The City Awards 2017 jürisi tarafından yapılan ön seçimde “Kent ve Mimarlık Kategorisi Tamamlanmış Projeler” başlığında finalist olan Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası, “En İyi Mimari Tasarım” dalında ödül alacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yeni Hizmet Binası’nın Sign Of The City Awards 2017’de finale kalmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

BaşkanHiçyılmaz, “Ulusal çapta düzenlenen ve çok sayıda eserin yer aldığı Sign Of The City Awards 2017’ye katılmış olmak bizler için onur vericidir. Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası, bu yarışmada finale kalarak adından söz ettirmeyi başarmıştır” dedi.