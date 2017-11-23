Eğitimde konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, "Kadınların iş gücüne katılması, büyüme konusunda elde edilecek başarıda önem taşımaktadır" dedi.

Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı desteğiyle ve yerel paydaşların işbirliğiyle hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi’nin Kayseri ayağı KTO Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı’nın destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) işbirliği ile düzenlenen eğitimler kapsamında kadınlara farklı alanlarda yetkinlik kazandıracak bilgiler verildi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Işıl Keskin Şahan eğitim içeriği hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Şahan, "Bu yıl proje programının içeriğini değiştirdik. 6 gün boyunca sizlerle beraber olacağız. Projemizde görev alan eğitmenlerimiz Boğaziçi Üniversitesi’nden gelecekler. Hepsinin akademik kimliğinin olmasının yanı sıra alanlarında tecrübeleri var. Eğitim programına baktığımız zaman içinde kendinizi tanıyacağınız konu başlıkları var. Girişimcilik ruhuna ilişkin bir modülümüz var" diye konuştu.

Nalan Yücel ise Türkiye’de 15 şehirde 2 bine yakın kadına dokunan projenin eğitimini başarıyla vermiş olduklarından dolayı mutluluğunu dile getirerek, “Türkiye’nin 15 şehrinde 2 bine yakın kadının hayatına dokunan Kız Kardeşim Projesi’nin 2016 yılında birincisini gerçekleştirdikten sonra bu yıl da yine aynı başarıyla 2017 yılında eğitimleri vermiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Proje kapsamında katılımcıların kendilerini geliştirmeleri yetkinlik kazanmalarına destek olacak eğitimler verilerek kadınların ekonomiye katılımları sağlanmakta, aynı anda kişisel gelişimin yanı sıra finansal okur-yazarlık, dijital dünya ve küresel yansımaları konularda eğitim alacak katılımcılar kendi aralarında da rol model olan kişilerle de buluşarak bu imkanı yakalamış olacaklar" şeklinde konuştu.

"Kadınların iş gücüne katılması, büyümeye katkı sağlıyor"

İş dünyasının son 20 yıl içerisinde yaşadığı en büyük devrimin kadınların yoğun bir şekilde iş dünyasına girmesi olduğunun altını çizen Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ise, konuşmasında, “Son 20 yıl içinde iş dünyasının yaşadığı belki de en büyük devrim kadınların çok yoğun bir biçimde iş yaşamına girmesidir. Endüstri toplumunun çalışan insan tipini erkekler oluştururken içinde bulunduğumuz bilgi toplumunda kadınlar ön plana çıkmaktadırlar. İş hayatında ağırlığın endüstriden bilgi ve hizmet sektörlerine kayması ile birlikte bilgi çağının getşrdiği yeni mesleklerin pek çoğunu kadınlar ele geçirmiştir. Kadınlar, karşılaştıkları pek çok soruna rağmen elde ettikleri başarılarla iş dünyasında kendilerine yer bulmaktadırlar. Türkiye nüfusunun yüzde 50,2’sini erkekler ve yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturmaktadır. 2015 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı yüzde 46 olup, bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 27,5 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu istihdam verilerine göre Kayseri’de 345 bin civarında kişi çalışmaktadır. Kadın istihdamında Türkiye genelinde 17. sırada yer alan Kayseri yüzde 20’lik kadın istihdamı ortalamasına sahiptir. Bir ülkenin ne kadar girişimcisi varsa o kadar zengin demektir. Son yıllarda Türkiye’de çalışan ve girişimci olan kadınların sayısı hızla artmaya devam etmektedir. 2004 yılında yüzde 4,9 olan kadın girişimci oranı, 2015 yılında yüzde 9 seviyelerine ulaşmıştır. Türkiye’deki kadın girişimcilerin sayısı 110 bini aşmış bulunmaktadır. Kadınların iş gücüne katılması, büyüme konusunda elde edilecek başarıda da önem taşımaktadır. Kadınların işgücüne yeterli düzeyde katılmaması halinde, sürdürülebilir bir büyümenin ne Türkiye’de ne de dünyada sağlanması pek de mümkün görünmemektedir. Kadınların daha fazla sayıda iş yaşamına katılması, girişimci sıfatı ile işveren konumuna ulaşması için bizlere, kadın girişimci kurullarına ve kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Kadınlarımızın ekonomik hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi için neler yapabiliriz düşüncesinden hareketle Kayseri Ticaret Odası Yönetimi olarak, destekler sağlamaya ve eğitim programları düzenlemeye çalışmaktayız. Bu kapsamda; Kadın Girişimci Kurulumuzun değerli katıkları ile çeşitli projeler gerçekleştirdik ve eğitimlere destek olduk. Daha önce 2 kez ev sahipliği yaptığımız Kız Kardeşim Projesi’nin yenisinin de ev sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kadınları geleceğe taşıyacak çalışmalarda destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Eğitimin 6 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.