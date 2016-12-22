Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Fırat Kalkanı harekatında, El Bab’da yaşanan çatışmada şehit düşen 14 askerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Başkan Hiçyılmaz, Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için Ağustos ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekatından üzücü haberler alındığını belirtti. Bu harekatın terörle mücadele kapsamında büyük önem arz ettiğini ifade eden Hiçyılmaz, “İstanbul ve Kayseri’de yaşanan bombalı saldırıların akabinde, terörle mücadelede yeni acıların yaşanması bizleri derinden üzmektedir. Türkiye’nin bu harekattaki hedefi; terörist unsurların ülkemize sızmasının önlenmesi, teröristlerin bulundukları yerde etkisiz hale getirilmesi ve milletimizin korunmasıdır” dedi.

Hiçyılmaz, “Millet olarak; ülkemize yapılan her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalı, milli seferberlik ruhu içinde sağduyuyla hareket etmeliyiz. Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.