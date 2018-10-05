KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy: "İklim değişikliği insanlığın en büyük sorunlarının başında geliyor"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi tarafından İklim Eylem Haftası kapsamında Tiyatro oyuncusu Ayşen İnci'nin katılımı ile ilkokul öğrencilerine yönelik 'Drama Etkinliği' ve öğretmenlere yönelik ise Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği, Buğday 'Grain-2017' filmi gösterimi gerçekleştirildi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, iklim değişikliğinin nedenlerivle yapılması gerekenleri ifade ederek, "İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelmektedir. İnsan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından tehdit oluşturabilecek olumsuz etkileri nedeniyle çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol açabilen bir sorun niteliğindedir. Beşeri faktörlerin devreye girmesi ve çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ile canlıların yaşanan bu değişime ayak uyduramaması birçok olumsuz sonucu da beraberinde getirmektedir. Aşırı ısınma ve soğumanın olması; canlıların yok olmasına sebep olmaktadır. Sıcaklıktaki artış insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapacak, aşırı sıcaktan kaynaklanan hastalık ve ölüm oranları artacaktır. Ayrıca bitkilerin yaşam alanlarının, ısı ve neminin farklı miktarlarda olması; bu bitkilerinde bu alanda yaşayamayacağını göstermektedir. Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı alanlarda, erimelere bağlı olarak kar çığları, sel ve taşkın olaylarında artış olacaktır. Deniz akıntılarındaki değişmeler, deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturacak, deniz ürünleri azalacaktır. Kısacası yaşanan değişiklikten tüm canlılar olumsuz yönde etkilenecektir. Peki, oldukça mühim sonuçlara neden olacak bu değişikliğin sebepleri nelerdir? Küresel iklim değişikliği nedenleri arasında pek çok neden vardır; ancak bu nedenlerin temelinde beşeri faktörler yatmaktadır. Beşeri faktörler ise insan kaynaklı olduğunun göstergesidir. Günlük hayatta önemsemediğimiz ayrıntılar geleceğimizi etkiliyor. Bu nedenle bizlere çok çok iş düşüyor. Farkındalığı artırmak için harekete geçmeli, farkındalığımızla başkalarına örnek olmalıyız. Misal, olabildiğine az su harcamaya dikkat etmeli, ihtiyacımız kadar su harcamalıyız. Toplu taşıma araçlarını yahut bisikleti tercih etmeliyiz. Organik gıda almaya özen göstermeliyiz. Mutlaka geri dönüşüm yapmalı, buna destek olmalıyız. Kısacası ihtiyacımız olanı tüketmeli, israftan kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı. Başkan Gülsoy'un ardından konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şemun Akman da iklim değişikliği hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Kayseri Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iklim değişikliği ile mücadelenin önemine dikkat çekmek için 05 Ekim 2018 tarihinde bir dizi etkinlikler düzenliyor. Tiyatro oyuncusu Ayşen İnci 'Bizim Gezegenimiz Bizim Geleceğimiz' drama etkinliği ile ilkokul öğrencilerine iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularında interaktif bilgiler verdi. Ardından Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Buğday' (Grain) filmi gösterimi gerçekleştirildi.