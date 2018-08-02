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02 Ağustos 2018 13:54

KTO Yönetim Kurulu Kayseri OSB’yi ziyaret etti

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı OSB’nin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

KTO Yönetim Kurulu Kayseri OSB’yi ziyaret etti

02 Ağustos 2018 13:54


Ziyarette, Başkan Tahir Nursaçan tarafından, Kayseri OSB’nin yürütmekte olduğu uygulamaya dönük projeler hakkında ziyaretçi heyete bilgiler verildi.


Nursaçan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meselemiz Kayseri’nin ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması. İnşaat çalışmaları son hızla devam edenKayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile Kayseri esnafının yüzü gülecek. Birlikte düşünüp karar alan bir şehir anlayışı ile kalkınacağız dedi.


OSB Hizmet Binasının Kayseri’ye yakıştığını belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy Fuar Merkezinin şehrin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Gülsoy, “Ortak akılla çalışarak, kurumlar arası ilişkileri güçlendirerek, birlikte Kayserimizin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.




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