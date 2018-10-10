KTO yönetimi MHP İl Başkanı Serkan Tok'u ziyaret etti

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri MHP İl Başkanı Serkan Tok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

MHP İl Başkanı Serkan Tok'a çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Öncelikle bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Rabbim; şehrimiz, ülkemiz için çalışan herkesin olduğu gibi sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Allah utandırmasın, gücünüzü dermanınızı artırsın hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günleri hep birlikte aşmalı, bu nedenle biz kaygısını ön planda tutmalıyız. Bundan sonra da bir ve beraber olarak zor günlerin üstesinden geleceğimize canı gönülden inanıyorum.‘Önce ülkem' diyen bir misyonun temsilcisi olarak yürüttüğünüz çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Önümüzde bir yerel seçim var. Siyasi nezaket kuralları içerisinde hayırlı bir seçim süreci geçirmeyi temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri Ticaret Odası, Kayseri için son derece önemli bir kurumdur. Sağ olsun Ticaret Odası Başkanımız ve ekibi de göreve geldikleri andan itibaren şehrimizin marka değerini artırma adına gayret göstermektedir. Başkanımız nezdinde tüm ekip arkadaşlarınıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Malum ülkemiz zor bir süreçten geçiyor ve yine bu konuda Kayseri Ticaret Odası üzerine düşeni yapıyor. Kıymetli Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir ve beraber olduğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Rabbim bu yolda yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle son buldu.