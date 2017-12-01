KTO’da 2017 yılında 425 kişi uygulamalı girişimcilik sertifikası aldı

KTO’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Kursu” sertifika töreni düzenlendi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kurs hakkında bilgiler veren KOSGEB Uzman Eğitmeni Yusuf Arda, “2017 yılı itibariye Kayseri Ticaret Odası’nda 25 kişiden oluşan 17 farklı uygulamalı eğitim düzenlendi. Kursların yapılış nedeni, yeni iş alanları ile alakalı faaliyete başlayan yeni girişimcilere devlet tarafından sağlanacak olan hibelerden yararlanma programı hayata geçirilmeye çalışıldı. Bu çerçevede fiilen işe başlayanlar oldu. Bugün burada eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim ettik. 2017 itibariyle 425 kişiye Kayseri Ticaret Odası’nda bu eğitimden yararlanma fırsatı sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.