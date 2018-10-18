KTO'da MEGİP Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

KTO Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, İŞKUR, Odalar ve Borsa yetkilileri ile üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)'nin, istihdam sorunun çözümü adına atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirterek; “Sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük sorun teşkil eden işsizlik problemi ile mücadele noktasında hükümetimiz tarafından alınan tedbirleri olumlu buluyor ve Kayseri olarak destek oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın işverenleri teşvik kapsamında başlattığı istihdam seferberliklerinin yanı sıra, işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kalifiye eleman bulma noktasında yürütülen bu projeler, hem işveren hem de iş görenin kazancına olacak. İşverenin sıkça karşılaştığı ‘nitelikli eleman' bulma sorunu, İŞKUR ve TOBB arasında yapılan protokol sayesinde çözüm bulacak. Teorik ve pratikte eğitimlerin verilmesiyle işverenlerin istediği nitelikte kalifiye eleman yetişecek ve böylece istihdama katkı sağlanacak. Nitelikli iş gücünü artırarak istihdama katkı sağlamak adına bu projelerin artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ebubekir Güngör ise MEGİP hakkında kısa bir bilgi vererek, protokolün işveren ve iş gören adına olan çeşitli avantajları içinde barındırdığından bahsetti.

Açılış konuşmaları ardından İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Fadime Demirci tarafından, protokolün içeriği ve işleyişi hakkında sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından toplantı, soru sevap kısmı ile son buldu.