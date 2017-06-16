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16 Haziran 2017 13:15

KTO’da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Katılan Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

Kayseri Ticaret Odası, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programına katılarak başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

KTO’da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Katılan Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

16 Haziran 2017 13:15


Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonunda düzenlenen törene; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve kursiyerler katıldı.


Sertifika töreninin açılışında konuşma yapan Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve üyelerimiz gelişmesinin yanı sıra Kayseri’nin rekabet gücünü artırmak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu hedefe uygun olarak KOSGEB yetkilileri ve değerli eğitimcimizin katkılarıyla eğitim alan kursiyerlerimize sertifikalarını vermenin gururunu yaşamaktayız. Odamızda, 2014 yılından bu yana uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmektedir. 2014 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen kurslarda 1000’i aşkın katılımcıya sertifika verilmiştir. Bu sayının yaklaşık ’ünü ise kadın girişimcilerimiz oluşturmaktadır” dedi.


Kursiyerlere seslenen Başkan Hiçyılmaz, “Bu eğitimi tamamladınız ve sizler için önemli süreç başladı. Bundan sonraki dönemde sadece kendinize değil, ülke ekonomimize de büyük katkılar sağlayacak, ticari hayatın gelişmesinde önemli rol oynayacaksınız” şeklinde konuştu.


Konuşmasında iş yaşamından örnekler veren ve kursiyerlere girişimcilik konusunda nasihatte bulunan Başkan Hiçyılmaz, “Bugün sertifikalarını alan girişimcilerimizin, en kısa zamanda iş hayatına atılmasını ve başarılı olmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.


KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler ise yaptığı kısa konuşmasında kursiyerlere başarı dileğinde bulunarak, girişimcilik konusunda verilen destekleri anlattı. Özbekler ayrıca Haziran ayına kadar 300 girişimciye destek verdiklerini belirtti.


Konuşmaların ardından girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.




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