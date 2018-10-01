KTO'dan Başkan Çelik'e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası'nın ziyaretinde ortak akılla yönetimin verimi üzerinde durdu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, Başkan Çelik'in şehrin standartlarının daha iyi olması için elinden geleni yaptığını ve ne zaman sorunları olsa çözüm için gayret gösterdiğini belirtti.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bazı meslek komitesi yöneticileriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Meslek komitelerinin taleplerinin dinlenmesi için Başkanlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Unlu ve Sütlü Gıda Ürünleri, Metal Eşya Üretim ve Ticareti, Güvenlik Temizlik ve Benzeri Hizmet Firmaları, Yük ve Yolcu Taşımacılığı ile Yapı Kooperatifleri Meslek Komitesi'nin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantı öncesi şehrin birlikte yönetilmesiyle verimliliğin arttığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bu yüzden yuvarlak masa toplantıları, ortak akıl toplantıları gibi toplantılar yaptık ve kurumlardan gelen talepleri alarak kendimize yol haritası belirledik. Yıl içinde de ara ara toplantılar yaparak verimli yönetim için bir araya geliyoruz” dedi.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, Başkan Çelik'in verdiği destekler nedeniyle teşekkür ederek, “Bu kadar yoğun programınız içinde vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ne zaman sıkıntımız, sorunumuz olsa çözüm aşamasında bizleri kabul edip elinizden geldiğince yardımcı oluyorsunuz. Tüm üyelerim adına teşekkür ediyorum. Meslek komitelerimizin birkaç sorunu var. Her zaman vurguladığınız uyum kültürü içinde çalışmanın, şehrimizle ilgili ne varsa yapmanın gayretini icraatınızla gösteriyorsunuz. Elinizi hiç üzerimizden çekmiyorsunuz. Bu şehrin yaşam standartlarının daha iyi olması için elinizden geleni yaptığınızdan eminiz” diye konuştu.