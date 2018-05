KTO’dan Bilgilendirme Toplantısı

Kayseri Ticaret Odası 14. Meslek Komitesi (Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri) üyelerine yönelik düzenlenen Emlak Alım Satımında Kâr Hesapları ve Vergi Oranları Konulu Bilgilendirme Toplantısı, KTO eğitim salonunda gerçekleşti. Toplantıya, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan, 14. Meslek Komitesi üyeleri ve Meclis üyeleri ile birlikte Emlakçılar Odası üyeleri iştirak etti. Toplantıda sunum yapmak üzere bulunan Yeminli Mali Müşavir (YMM) Eftal Çekim üyelere konu ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Ömer Gülsoy; “Eksik bilgi, yarım bilgi cahillikten başka bir şey değildir desem sanırım doğru olur. İnsanlar doğruya ulaşmak için çaba sarf etmelidir. Bilgi doğrudan bizleri bulmaz, bizler de peşine düşmeliyiz. Özellikle Kayseri Ticaret Odası olarak eğitim programlarına önem veriyoruz. Biz, insanların bilgi sahibi olması adına elimizden gelen her türlü desteği her sektör için vermeye hazırız. Yeminli Mali Müşavirimiz Eftal Çekim Bey yeni af kanunu hakkında sizleri bilgilendirecek. Özellikle sizlerden ricam soru cevap kısmında, eksik bildiğiniz yahut bilmediğiniz her şeyi sorunuz. Ayrıca bu tür toplantılara geniş katılım sağlanırsa çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından YMM. Eftal Çekim, gayrimenkullerin vergilendirilmesi ve yeni çıkan af kanuna ilişkin değerlendirme yapacağını belirterek “Gayrimenkullerin vergilendirilmesi karışık bir konu olup ticari kazanç, değer artış kazancı ve gayrimenkul sermaye iradı olarak 3 şekilde vergilendiriliyor. Bu vergilendirme gerçekleşirken çıkan en büyük sorun ticari kazanç mı değer artışı kazancı mı noktasında oluyor” dedi. Gayrimenkul vergilendirmesine ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Çekim, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanuna da değindi.

Toplantı soru cevap kısmının ardından sona erdi.