KTO’nun hizmet binası ‘En iyi mimari tasarım’ ödülü aldı

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Binamız Kayseri ticaretine uzun yıllar hizmet verecek” dedi.

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile beraber hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, aldıkları ödülü değerlendirdi. İhalesi 20 milyon 500 bin + KDV’yi bulan, içinin tefrişatı ile birlikte 30 milyon TL’yi bulacak olan hizmet binasının mimari projesinin ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduklarını belirten Hiçyılmaz, “Yapımının her aşamasında büyük özen gösterdiğimiz hizmet binamız, hizmete açıldığı günden itibaren, başta TOBB camiası olmak üzere, Türkiye genelinde çok büyük bir takdir ve beğeni toplamıştır. Odamıza gelen hemen herkes hayretlerini gizleyememiş ve beğenilerini dile getirmişlerdir.

28 Kasım akşamı, İstanbul’da, tüm bu beğeni ve takdirleri taçlandıran mutlu bir olay yaşadık ve çok önemli bir ödül aldık. KTO yeni hizmet binamızın mimari projesi, Türkiye’nin en prestijli yarışmasında, “Kent ve Mimarlık” kategorisinde, “En İyi Mimari Tasarım” ödülüne layık görüldü ve birinci seçildi. Böylesine prestijli ve konusunda Türkiye’nin en önemli organizasyonu olan bu yarışmada ödül almaktan dolayı 18 Bin’i aşan üyelerimiz adına mutluyuz. Böylesine önemli bir yapıyı Kayseri’ye kazandırmış olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz” dedi.

Hiçyılmaz, “Bu sonuç göstermektedir ki, bu yapı, Kayseri tüccarına hizmet sunmanın yanısıra, kent mimarisine değer katma görevini de yerine getirmektedir. Yeni hizmet binamızın bu ödüle layık görülmesi, bu işte emeği geçen tüm arkadaşlarımızla beraber, başından beri vermiş olduğumuz emeklerin en güzel ve en anlamlı bir karşılığı olmuştur. Bu ödül, sadece hizmet binamıza değil aynı zamanda temsil etmekten gurur duyduğumuz Kayseri’ye ve tüm üyelerimize verilen bir ödül olmuştur. Yeni hizmet binamızı tasarlarken açtığımız ulusal mimari fikir yarışmasına, bildiğiniz gibi Türkiye genelinden 152 proje katılmıştı. Bu yarışma, “2014 yılında en çok katılım sağlanan proje” olmuş ve bundan dolayı da Türkiye’nin mimarlık alanında en önemli yayını olan Arcitera dergisi tarafından ödüllendirilmişti. Ulusal bazda 152 projenin katıldığı yarışmada konusunda uzman mimarlardan oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3 adet eşdeğer birinci belirlenmişti” ifadelerini kullandı.

Hizmet binasının her kademesinde örnek uygulamaların yer aldığını kaydeden Başkan Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Proje yarışmasından, yapım ihalesine, müşavir firma ile anlaşmasından - mimar ve mühendis danışmanların istihdamına kadar her kademesinde örnek uygulamalarla dolu olan bu yapının, bundan sonra yapılacak olan benzeri binalarda prosedür bakımından da örnek alınmasını temenni ediyorum. 10 kişiden-500 kişiye kadar toplantı yapma imkanı sunan bu binanın, Kayseri’ye ve Kayseri ticaretine uzun yıllar hizmet verebileceğini düşünüyorum. Kayseri’ye ve Kayseri tüccarına yakışan bu hizmet binamızın hem üyelerimize hem de Kayseri ve bölgesine hayırlı hizmetler yapılmasına vesile olmasını diliyorum. Hak edildiğine inandığım bu birincilik ödülünün alınmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”