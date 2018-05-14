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14 Mayıs 2018 09:33

Kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor

14 Mayıs 2018 09:33

Hafta sonu çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı oyun sahnelendi.


Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Fareler ve İnsanlar adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahneye konuldu. Yalnızlıklarında kaybolmuş insanların arasında var olmaya çalışan iki dostun sürükleyici hikayesini anlatan tiyatro oyununu Onur Atacan yönetti. Kayserili tiyatroseverler oyuna büyük ilgi gösterdi.


Hafta sonu çocuklar için ise Süper Hospi Mikroplara Karşı adlı oyun sahnelendi. Çocuklar ve ailelerin büyük ilgisiyle karşılaşılan oyunda diş temizliğinin önemi anlatıldı. Oyun hafta sonu Şehir Tiyatrosu’nda üç seans halinde sahnelendi.




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