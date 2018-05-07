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07 Mayıs 2018 15:34

Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2018 yılı kültür sanat faaliyetleri kapsamında açılan el sanatları kursları ile ahşap yontma çalışmalarından oluşan karma sergi açıldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursiyerleri hünerlerini sergiledi

07 Mayıs 2018 15:34


Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde açılan sergide kurslara katılan kursiyerler tarafından yapılan ve kağıt rolyef, dekoratif ahşap süsleme, keçe aksesuarları yapımı ve resim eserlerinden oluşan el sanatları sergisi Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz’ın da katılımıyla açıldı. Sergi hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, emeği geçenlere teşekkür ederek bir hafta boyunca açık kalacak sergiye vatandaşları davet etti. Taymuş; "Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak halkımıza yönelik her sene el sanatları kursları açıyoruz. Kurslarımıza her yaşta insan katılabiliyor 7 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki büyüklerimiz de katılabilir. Bu yıl açtığımız kurslar kağıt rölyef, ahşap, keçe boyama, resim kursları gibi çeşitli dallarda kurslar açıyoruz. Yıl sonunda kursiyerlerimizin ürettikleri sanatları halkımızla buluşturuyoruz. Bu dört dalda açtığımız eserleri bir hafta süreyle hemşehrilerimizin ilgisine sunuyoruz. Kültür ve turizm Müdürlüğümüzde bulunan sergiyi görmeye gelsinler. Kursiyerlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz da serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederken, açılışın ardından katılımcılar eserleri gezerek sahipleri hakkında bilgiler aldı.




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