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26 Haziran 2018 14:59

Kupalarını aldılar, mutluluklarını Osman Elmalı ile paylaştılar

Okullar arası Türkiye yıldızlar futsal turnuvasında şampiyon olan İbrahim Tennuri Ortaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’yı ziyaret etti.

Kupalarını aldılar, mutluluklarını Osman Elmalı ile paylaştılar

26 Haziran 2018 14:59

Öğrencileri tebrik eden Elmalı, “Kayseri, sporda atılım yapacak” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrencileri tebrik etti ve hediye verdi. Kayseri’de spor lisesinin açılmasıyla beraber başarılarında arttığını kaydeden Elmalı, “Bu güzel günü bize yaşattığınız için öncelikle okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi Kayseri ilk defa spor lisesine kavuştu. Bu bizim için gerçekten önemlidir. Spor lisesinin açılmasıyla beraber Kayseri sporda çok büyük başarılara imza atmaya başladı. Balkan birinciliğimiz, Türkiye birinciliklerimiz ve bütün dallarda başarılar gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.


Önümüzdeki yıllarda da Kayseri’nin sporda atılım yapacağını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Kayseri’de okullar arası voleybol, basketbol ve futbol ligleri oluşturduk. Bu liglerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yarıştılar. Kayserispor kulübüyle protokol imzalayarak onlara alt yapı hazırlamak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra inşallah önümüzdeki yıllarda Kayseri sporda atılım yapacak. Geçen yıl ilk defa sporcu seçmelerini elektronik ortamda yaptık. Bizden örnek alan tüm Türkiye sporcu seçmelerini yapmaya başladı” diye konuştu.




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