67 yaşında hafız olan Emin Candan, konuşmasında, “Bu yaşta böyle bir nimet beklemiyordum” dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Güven, Kayseri’de 530 Kur’an kursunda gündüzlü ve yatılı eğitim verildiğini, buralardan eğitim alan 18 binin üzerinde olduğunu söyledi. Son 3 yıldan bu yana eğitim veren proje imam hatip okullarında Kayseri ilinin üstün bir başarı gösterdiğini belirten Güven, “İlk olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Medine İmam Hatip Ortaokulu ve yanındaki Hisarcık Kur’an Kursumuzla birlikte başladığımız proje imam hatip ortaokulu ve hafızlık eğitimini, bugün itibariyle 8 ayrı Kur’an kursumuz ve imam hatip ortaokulumuzda sürdürüyoruz. 528 öğrencimiz buralarda eğitim almaktalar. Bütün bu okullarımıza müracaat eden öğrenci sayısı 3 bin 800, sınava giren öğrenci sayımız 2 bin 800. Bunlardan en fazla 300’ünü kabul edebileceğiz” diye konuştu.

“Bu, bana Allah’ın ikramı”

Ardından 67 yaşında hafız olan Emin Candan duygularını paylaşmak için kürsüye çıktı. Bu yaşta hafız olmayı beklemediğini dile getiren Candan, “Ben bu yaşımda böyle bir nimetle kuşatılacağımı, böyle bir devlet kuşunun başıma konacağını asla ümit etmiyordum. Hiç beklemiyordum. Ama her zaman şunu söylemişimdir; Bu Cenab-ı Allah’ın bir ikramı, bir rahmeti ben böyle bakıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Kur’an kurslarında eğitim gören kız öğrenciler ilahi söyledi. Daha sonra icazet törenine geçildi. Hafız olan 106 öğrenciye taçları ve icazet belgeleri eğitmenleri tarafından takdim edildi.