Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 10:17

Kurban bıçaklarını erken getirin

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda yoğunluk artarken, 25 yıldır bıçakçılıkla uğraşan Murat Uçaner vatandaşların bıçak bilemelerini son güne bırakmalarını istedi.

Kurban bıçaklarını erken getirin

06 Ağustos 2018 10:17


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bıçakçılar da bayram mesaisine başladı. Vatandaşların kurbanlarını keserken sıkıntı yaşamamaları için kaliteli bıçaklarını hazırlayan bıçakçılar, diğer yandan da bıçak bileme işlerini de yetiştirmeye çalışıyor. 25 yıldır Kayseri’de bıçakçılık yapan Murat Uçaner; vatandaşların bıçak işini genelde son günlere bıraktığını ancak daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için son günü beklemelerine gerek olmadığını söyleyen Uçaner; “Kurban bıçaklarının keskin olması için vatandaşların yoğunluk olmadan erken günlerde getirmesini tavsiye ediyorum. Mümkünse son güne kalmasınlar, müsait oldukları bir zamanda getirsinler. Yarım saat, 1 saat içerisinde bıçaklarını teslim alabilirler. Son güne kalınca yetişemiyoruz, aşırı bir yığılma oluyor. Mümkünse bıçaklarını erken getirsinler. Bir diğer dikkat edilecek husus ise işi ehline versinler. Mahalle aralarındaki amatör bileyicilere bıçaklarını teslim etmesinler. İyi bilenmezse kurbana eziyet verir, kesim yapmaz. Vatandaşlara sıkıntı verir” ifadelerini kullandı.


Bıçakçı esnafı Uçaner; kaliteli bir bıçak fiyatının 25-40 TL arasında değişiklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç