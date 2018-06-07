Kurban fiyatları geçen yıla göre yüzde 20 zamlı olacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya Ticaret Borsası’nın Türkiye’nin önemli meslek örgütlerinden biri olduğunun altını çizerek; “Kayseri’deki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, resmi kuruluşların temsilcileri cemiyetimizin kongresinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmiş olmasına rağmen ziyaretlerini sürdürüyorlar. Bu çerçevede Ticaret Borsası’nın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de cemiyetimize teşrif ettiler. Kayseri Ticaret Borsası; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber faaliyet gösteren önemli meslek örgütlerinden biri. Yine pastırma ve sucuğun önemli bir merkezi olması, Kayseri’nin hububat anlamında Türkiye’nin önemli bölgelerinden b iri olması açısından da değerlendirdiğimiz zaman Ticaret Borsası Türkiye’de hatırı sayılır meslek örgütlerinden biri. Gerek benden önceki cemiyet başkanlarımız, gerekse Bağlamış başkanımızdan önceki başkanlarımız hep uyum içerisinde çalıştı. Bu manada kendisine ve yönetim kurulu üyelerine meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KTB yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise Ramazanda son bir haftadır pastırma ve sucuk satışlarında düşüş yaşandığını belirtti. Kurban Bayramı’nda da kurbanlık sıkıntısının yaşanmayacağını ancak geçen yıla oranla fiyatlarda yüzde 20’ye kadar artış olacağını kaydeden Bağlamış; “Ramazan’da pastırma ve sucuk satışları normal seyirde gidiyor ama bir haftadır düşüş var. Bu seneki fiyatlar geçen yıla göre biraz yüksek, yüzde 15 gibi bir artış oldu. Önümüzdeki Kurban Bayramı için de kurbanlıklarda bir sıkıntı yok ancak fiyatlar noktasında biraz yüksek. Geçen yıla oranlar yüzde 20’lere kadar yüksek olacak kurbanlıklar” dedi.