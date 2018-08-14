Kurban pazarında esnafların yeri kura ile belirlendi

MimarsinanSerkent ile Beştepeler bölgesinde KURBAN SATIŞI

Valilik Makamındaki toplantı da Melikgazi ilçe sınırları içerisinde Mimarsinan,Serkent ile Beştepeler Ahmet Hilmi Güçlü Caddesi üzerinde Kurbanlık Satış Alanları olarak kararlaştırıldığını bildiren Başkan Memduh Büyükkılıç, kurban satışı yapılacak iki ayrı bölgede 280 bin m2 alanda çalışma yaparak satış yerlerini taksimat yaptıklarını ve 388 esnaf için yer oluşturulduğunu kaydetti.

168+54 Büyükbaş, 19+15 Küçükbaş Satış Yeri Hazır

Kurban kesim alanında belediye olarak da bu yönde tüm tedbirlerin alındığını zabıta, veteriner, temizlik ve sağlık ekipleri satış süresince görev yapacağını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan. Serkent Bölgesinde 200.000 m2 alanda 240 esnaf, Beştepelerde ise 128 esnaf için düzenleme yaptık. Her iki alanda toplam 368 çadır ve bu alanlarda 222 büyükbaş satış yeri, 24 küçükbaş satış yeri oluşturduk. Bu alanda esnafların satış yerleri için kura çekimi yapılarak, Şu anda kurban satış yeri hizmet vermektedir. Satış yapacak esnaf ile müşteriler için wc, çay ocağı, zabıta ve veteriner kontrol merkezi ile mescit inşa ettik. Ulaşım için yollarda düzenleme yapılarak otopark inşa ettik. Gece aydınlatma lambaları döşendi. Kısacası hem esnaf hem de müşteriler için sağlıklı, düzenli ve rahat bir kurbanlık satış alanı oluşturuldu” dedi.