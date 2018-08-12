Kurban pazarının ’Kralı’

Mimsin’deki kurban pazarında yaklaşık 1 tonluk ’Kral’ da alıcısını bekleyen kurbanlıklar arasında bulunuyor.

Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarındaki yerini alan satıcılar müşterilerini beklemeye başladı. Besici Ahmet Kurt, bir kaç günden beri pazarda bulunduklarını belirterek, "Şimdilik bir hareketlilik yok, tek tük satışlar oluyor. Bayramın yaklaşması ile birlikte satışların da artmasını bekliyoruz" dedi.

Pazardaki kurbanlıklar arasında 3 yaşındaki ’Kral’ da alıcısını bekliyor. Yaklaşık bir ton ağırlığında olan Kral için 17 bin TL fiyat biçildi.