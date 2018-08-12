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12 Ağustos 2018 14:51

Kurban pazarının ’Kralı’

Kayseri’de, Kurban Bayramı’nın yaklaşması sonrasında kurulan pazarlarda kurbanlıklar görücüye çıktı.

Kurban pazarının ’Kralı’

12 Ağustos 2018 14:51

Mimsin’deki kurban pazarında yaklaşık 1 tonluk ’Kral’ da alıcısını bekleyen kurbanlıklar arasında bulunuyor.


Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarındaki yerini alan satıcılar müşterilerini beklemeye başladı. Besici Ahmet Kurt, bir kaç günden beri pazarda bulunduklarını belirterek, "Şimdilik bir hareketlilik yok, tek tük satışlar oluyor. Bayramın yaklaşması ile birlikte satışların da artmasını bekliyoruz" dedi.


Pazardaki kurbanlıklar arasında 3 yaşındaki ’Kral’ da alıcısını bekliyor. Yaklaşık bir ton ağırlığında olan Kral için 17 bin TL fiyat biçildi.




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