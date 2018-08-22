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22 Ağustos 2018 09:48

Kursiyerler Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

Kurban Bayramının öncesi Mesleki Eğitim olarak küçük ve büyük büyükbaş kurban kesimi kursu açtıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları olarak küçük ve büyük büyükbaş kurban kesimi kursuna katılan kursiyerlerin kurban bayramında kesimlere tam not aldıklarını söyledi.

Kursiyerler Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

22 Ağustos 2018 09:48


Kurban Bayramında kendi kurbanı kesmek isteyenler veya bu meslekte istekli ve bu konuda çaba sarf etmek isteyenlere yönelik kurban kesim kursu açarak ’Kendi kurbanını kendin kes’ adı altında uygulamalı ders verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizde inşa ettiğimiz kapalı semt pazar yerleri aynı zamanda kurban kesim yerleridir. Ayrıca şehrimizde kurbanlar genellikle bağ ve bahçeli sayfiye alanlarında kesilmektedir. Dolayısı ile isteyenler kendi kurbanlarını kendi kesebilmektedir. Ancak bu konuda yeterli bilgisi ve tekniği bilmeyenler için kurs açtık. Kurslarımız bu sayesinde kendi kurbanını kendi kesebildiler. Dolayısı ile Kurban bayramının ilk günlerinde kasaplarda yığılma ve birikmeler de bir bakıma önlendi. küçük ve büyük büyükbaş kurban kesimi kursunda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi. Ancak esas notu kendi kurbanlarını keserek aldılar" dedi.




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