Kursiyerler Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

Kurban Bayramında kendi kurbanı kesmek isteyenler veya bu meslekte istekli ve bu konuda çaba sarf etmek isteyenlere yönelik kurban kesim kursu açarak ’Kendi kurbanını kendin kes’ adı altında uygulamalı ders verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizde inşa ettiğimiz kapalı semt pazar yerleri aynı zamanda kurban kesim yerleridir. Ayrıca şehrimizde kurbanlar genellikle bağ ve bahçeli sayfiye alanlarında kesilmektedir. Dolayısı ile isteyenler kendi kurbanlarını kendi kesebilmektedir. Ancak bu konuda yeterli bilgisi ve tekniği bilmeyenler için kurs açtık. Kurslarımız bu sayesinde kendi kurbanını kendi kesebildiler. Dolayısı ile Kurban bayramının ilk günlerinde kasaplarda yığılma ve birikmeler de bir bakıma önlendi. küçük ve büyük büyükbaş kurban kesimi kursunda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi. Ancak esas notu kendi kurbanlarını keserek aldılar" dedi.