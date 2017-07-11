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11 Temmuz 2017 13:41

Kurşunladığı otomobilin altında kaldı

Kayseri’de bir kişi, kurşunladığı otomobilin altında kalarak yaralandı.

Kurşunladığı otomobilin altında kaldı

11 Temmuz 2017 13:41

Silahla yaralanan 1 kişide hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde meydana gelen olayda, A.B.’nin (30) içerisinde bulunduğu otomobile aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.D.D. (29) ateş açtı. Açılan ateşte araçta bulunan A.B. yaralanırken, ateş açan M.D.D.’ye ise ateş açtığı otomobil çarptı.


Yaralanan A.B., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, M.D.D. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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