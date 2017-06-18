Kuyumcularda ‘Ramazan’ durgunluğu

Kayseri’de kuyumculuk yapan Metin Meyilli, Ramazan ayında altına kimsenin bakmadığını söyledi. Ramazan’dan sonra gurbetçilerin gelmesi ile beraber sezonlarının da açılacağını kaydeden Meyilli, ümitli olduklarını kaydetti. Meyilli, “Ramazanda altına bakan pek yok. Haliyle millet oruç tuttuğu için akşamları herkes yemek derdinde. Ramazanın sonuna doğru işlerimizde biraz açılma olur. Bayram hareketi başlar. Bayramdan sonra inşallah sezon açılır. Düğünler ve gurbetçiler gelince biraz daha işlerde yoğunlaşma başlar. Sezonumuzun açılmasını bekliyoruz” dedi.

Bu sezondan ümitli olduklarını kaydeden kuyumcu Meyilli, “Sezonumuz, birkaç senedir sıkıntılı geçti ama bu sene umudumuz var. İnşallah daha güzel olacak. Dünya piyasasındaki olaylar da altını etkiliyor. Altın dünyanın her yerinde geçerli akçe olduğu için belli bir ülkeye bağlı değil bütün ülkelerin altın rezervi var bu yüzden dolayı dünyadaki gelişmeler altını etkiliyor” ifadelerini kullandı.