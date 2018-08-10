Lab Erciyes Çocuk Atölyesinde çocuklar eğlenirken öğrendi

7-11 ve 12-15 yaş gruplarına uygun iki ayrı içerikte hazırlanan Lab Erciyes Çocuk Atölyesi, 6-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Lab Erciyes Akıllı Sınıf’ta gerçekleştirildi. Lab Erciyes Çocuk Atölyesi’nde verilen eğitimlerle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan şunları söyledi:

"Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değişip geliştiği günümüzde, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni nesil gençlerin yetişmesi oldukça önem kazanmıştır. Gelecek teknolojileri ise bilgisayar ve internet hakimiyeti ile ilerlemektedir. Bu bağlamda eğitim sisteminde de analitik düşünme, problem çözme, yaratıcı odaklı çalışmalar ön plana alınarak değişimler yapılmıştır. Erciyes Teknopark olarak biz de çocuklara erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazandırmak ve problem çözmeyi kolaylaştırmak adına Lab Erciyes Çocuk Atölyesi eğitimlerini planladık. 7-11 yaş grubu için düzenlenen içerikte, scratch programlama, temel elektronik ve yumuşak devreler, TinkerCAD 3D tasarım, hobi robotlar ve 3 boyutlu yazıcılarla ilgili eğitim başlıkları yer aldı. 12-15 yaş grubu içeriğinde ise, arduino programlamaya giriş, App Inventor ile android uygulama geliştirmeye giriş, elektronik tekstil ile giyilebilir teknolojiye giriş, TinkerCAD 3D tasarım ve 3 boyutlu yazıcılar başlıklarından oluşmuştur. Çocukların bu eğitim içeriğiyle eğlenirken, programlamanın temelini öğrenmeleri ve problem çözme becerisi kazanabilmeleri hedeflenmiştir. 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimiyle de kendi kafalarındaki objeleri elle tutulur ve gerçek nesneler haline getirebileceklerini görmeleri, bu yönde kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Böylece gerçekleşen eğitimlerle çocuklar hayallerini gerçeğe dönüştürebileceklerini görme fırsatı yakalarken, aynı zamanda inovasyona dönük becerilerini kazanmaya yönelik de önemli bir adım atmış oldular."