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29 Kasım 2017 09:37

Lahana yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kayseri’de lahana yüklü tır direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda devrildi.

Lahana yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

29 Kasım 2017 09:37

Kazada tır sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre lahana yüklü 55 YE 786 plakalı tırın Kayseri-Adana karayolu İncesu ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında devrildiği öğrenildi. Kaza nedeniyle lahanalar yola saçılırken, yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.


Kısa süre trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.




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